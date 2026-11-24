Длительный прогрев мотора во дворе, езда с пустым баком и резкие маневры стали частыми зимними ошибками автомобилистов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Эксперты отметили, что долгая работа двигателя на холостом ходу увеличивает расход топлива и нарушает ПДД: стоянка в жилой зоне с работающим мотором дольше пяти минут грозит штрафом. Начинать плавное движение советуют уже через пару минут после пуска.

Опасность представляет и низкий уровень топлива. В полупустом баке оседает конденсат, который может замерзнуть в магистралях. Также на морозе падает давление в шинах — его рекомендуют проверять регулярно и держать примерно на 0,2 атмосферы выше летнего значения.

Среди других ошибок выделили агрессивное вождение на льду, попытки отогреть машину открытым огнем, а также поездки с залепленными снегом фарами и номерами, за что предусмотрена административная ответственность.