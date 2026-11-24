На «Госуслугах» заработала запись на ЕГЭ-2027, заявление можно подать до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Выпускники могут выбрать предметы, по которым будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), на "Госуслугах"», — заявили в ведомстве.

Сервис записи на экзамен появился на платформе в прошлом году в 20 пилотных регионах. Теперь его запустили уже в 53 регионах.

Записаться на ЕГЭ могут нынешние выпускники и экстерны, выпускники прошлых лет, студенты колледжей и учащиеся зарубежных школ, которые получили среднее общее образование или закончат его в этом учебном году. Заявление заполнить может как сам выпускник, так и его родитель или законный представитель.

Ранее кандидат педагогических наук и академический директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Алексей Конобеев заявил, что искусственный интеллект способен помочь подготовиться к экзамену, если воспользоваться специальными приемами.