Нейросети помогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, если применять специальные приемы. Об этом Hi-Tech Mail сообщил кандидат педагогических наук и академический директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Алексей Конобеев.

Он советует использовать метод «ролевого моделирования»: задавать ИИ конкретную роль. Например, промпт «Ты — строгий, но справедливый эксперт ЕГЭ по предмету с 15-летним стажем. Ты знаешь все ловушки составителей и типичные ошибки учеников. Оцени мой ответ с этой позиции».

Чтобы глубже понять тему, Конобеев предлагает метод Сократа: просить ИИ задавать наводящие вопросы по одному за раз вместо готового ответа. Промпт: «Я решаю задачу №(X). Не давай мне готовый ответ и не говори, в какой именно строке я ошибся. Задавай мне по одному наводящему вопросу за раз, чтобы я сам дошел до правильного решения».