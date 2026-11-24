Мероприятие организовали в лицее № 12, который традиционно является пунктом сдачи экзамена. Участники должны были взять с собой паспорт без обложки, черную гелевую ручку и воду; порядок допуска и инструктаж соответствовали требованиям, действующим для выпускников. На выбор взрослым предложили историю или математику, на выполнение заданий отвели два часа. При этом варианты были более сжатыми, чтобы родители могли оценить свои силы без излишней нагрузки.

Мария Колосова, мама выпускника 11 класса, рассказала, что пришла не только из любопытства, но и чтобы почувствовать, через какой этап вскоре пройдет ее сын. Ее заинтересовала история: перед экзаменом она повторила знаменательные даты и с удовольствием выполнила задания. Исполняющая обязанности директора лицея № 12 Анастасия Посадская пояснила, что материалы направляются из министерства, распечатываются перед экзаменом, а инструктаж проводится так же, как на настоящем испытании.