В Минэкологии Подмосковья предостерегли от подкормки водоплавающих птиц

С наступлением времени отлета многие виды водоплавающих птиц Подмосковья активно готовятся к длительному перелету, набираясь сил. Не менее активны в этот период и те птицы, что остаются зимовать в регионе.

Многие жители Московской области, стремясь помочь пернатым, подкармливают их, однако часто выбирают неподходящие продукты. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, люди в основном дают птицам хлеб, чипсы или крупы. Эти продукты вредны для птиц, так как вызывают брожение в зобе, что может привести к воспалениям и даже гибели отдельных особей. Кроме того, при активном подкармливании молодые птицы не научатся самостоятельно добывать пищу.

Министерство экологии напоминает, что у водоплавающих в это время года достаточно привычного корма: водорослей, мелкой рыбы, насекомых и моллюсков.