Ученые описали новый вид пингвинов на островах Кергелен

Международная группа ученых описала популяцию папуанских пингвинов с островов Кергелен в Индийском океане как отдельный вид — Pygoscelis kerguelensis. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование в журнале Communications Biology.

Авторы работы изучили геномы 64 птиц из десяти колоний и предложили разделить папуанских пингвинов на четыре самостоятельных вида вместо одного. Помимо птиц с Кергелена, в классификацию вошли северный вид с Фолклендских островов, южный с Антарктического полуострова и восточный с островов Крозе, Марион и Маккуори.

Прежнее объединение птиц в один вид скрывало уязвимость изолированных групп. На восточную линию приходится около 2% общей численности, а на юго-восточную — 9%. Самостоятельный статус позволит точнее оценивать состояние популяций и эффективнее защищать их при изменении климата.