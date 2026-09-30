Эксперты рассказали о способности голубей находить дорогу по ориентирам

Голуби способны узнавать людей по лицам, находить дорогу по ориентирам и хранить верность партнеру. О малоизвестных фактах об этих птицах сообщил сайт URA.RU .

Исследования показывают, что голуби помнят как кормильцев, так и обидчиков. Птицы могут обучаться сложным заданиям с символами и цветами, а отдельные особи после тренировок способны распознавать себя в зеркале.

Для навигации они используют ландшафт, солнце и запахи. Спортивные голуби могут летать часами, развивая скорость до 145 км/ч. Птицы образуют устойчивые пары на всю жизнь, а потомство прячут в гнездах от четырех до шести недель, поэтому на улицу молодые голуби выходят уже полностью оперенными.

В годы Второй мировой войны птицы доставляли важные донесения под обстрелами, когда радиосвязь не работала. За проявленную храбрость 32 голубя были удостоены медали Дикина.