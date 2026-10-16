В Приморье придут дожди и штормовой ветер из-за китайского циклона

Погода в Приморском крае резко ухудшится в воскресенье, 18 октября, из-за приближения атмосферных фронтов китайского циклона. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Примгидромет.

В воскресенье в крае пройдут дожди и ощутимо усилится южный ветер. Ночью в центральных и восточных районах ожидаются морозы от −8 до −1 градуса, на западе и юге температура составит −1…+4 градуса, а на побережье — +5…+10 градусов.

Во Владивостоке 18 октября прогнозируют затяжной дождь и дневные порывы юго-восточного ветра штормовой силы. Воздух в городе прогреется до +12…+15 градусов.

Накануне циклона, в субботу, 17 октября, регион останется под влиянием антициклона. Осадков не ожидается, днем температура поднимется до +11…+17 градусов, а во Владивостоке — до +13…+16 градусов.