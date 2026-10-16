В Петербурге ожидается аномально высокое атмосферное давление на следующей неделе

На следующей неделе в Санкт-Петербурге ожидается аномально высокое атмосферное давление. Причиной станет поступление с запада нового антициклона, сообщает «Деловой Петербург» .

Именно антициклон будет определять погоду в Северной столице в течение всей следующей недели. В городе установится преимущественно сухая и часто солнечная погода.

Исключением могут стать выходные дни, 24 и 25 октября. Атмосферный фронт, проходящий через территорию Ленинградской области, принесет в Петербург небольшой дождь.