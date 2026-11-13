В Нижнем Новгороде в ближайшие выходные сохранится плюсовая температура

Ноябрьская погода в Нижнем Новгороде пока не спешит переходить к зимним холодам. По данным «Яндекс Погоды», в ближайшие выходные в городе сохранится плюсовая температура, хотя без осадков и пасмурного неба не обойдется. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» .

В субботу, 14 ноября, утро начнется с дождя и +5 градусов. Днем воздух прогреется до +6 градусов, но небольшой дождь продолжится. Вечером похолодает до +3 градусов, а ночью — до +2. Ветер скоростью 6–7 м/с усилит ощущение холода.

В воскресенье, 15 ноября, осадки не ожидаются, однако небо будет преимущественно пасмурным. Утром температура составит +2 градуса, днем — до +3. Вечером похолодает до +2 градусов, а к ночи приблизится к нулю. Скорость ветра снизится до 4–5 м/с.