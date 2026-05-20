Москвича оштрафовали за оскорбительное обращение в Генпрокуратуру

Москвича оштрафовали за оскорбление старшего прокурора в обращении, которое поступило в приемную Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела сказано, что автор письма допустил оскорбительные высказывания в адрес сотрудника, который отвечал за работу с обращениями граждан. После этого на него составили протокол за административное правонарушение.

В подобных случаях закон предусматривает штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Точную сумму взыскания в судебных материалах не раскрыли.

Ранее такое же наказание получили сразу несколько россиян за демонстрацию среднего пальца в адрес другого человека. Неприличный жест попал под статью КоАП об оскорблении. Однако люди, которых привлекали по этой статье, редко признавали вину и пытались убедить суд, что пострадавшие неверно поняли жест или им просто показалось.