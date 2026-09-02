Юрист Хрулев объяснил, как наказать пассажира за громкое видео

Москвичам напомнили о штрафах за музыку и ролики без наушников в транспорте

Пассажиры московского транспорта не могут слушать музыку или смотреть видео без наушников. За нарушение предусмотрен штраф от 100 до 1000 рублей, сообщил юрист Дмитрий Хрулев, передает Life.ru .

Хрулев пояснил, что запрет действует в метро и наземном транспорте Москвы. Он касается в том числе мультфильмов, которые родители включают детям с телефона.

Ребенка младше 16 лет нельзя привлечь к административной ответственности. Родителя также не смогут оштрафовать за единичный случай громкого просмотра мультфильма, отметил юрист.

Водитель или кондуктор не вправе выписывать штрафы. Они могут потребовать выключить звук, а при отказе вызвать полицию или контролера.

Пассажиру, которому мешает шум, Хрулев посоветовал обратиться к сотруднику перевозчика и сообщить о нарушении через диспетчерскую службу. Если реакции не последовало, можно подать жалобу в городской контролирующий орган.

«Судебное разбирательство здесь крайняя мера для случаев, когда шум из телефона стал предлогом для настоящего конфликта», — резюмировал эксперт.