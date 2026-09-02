Юрист Хрулев объяснил, как наказать пассажира за громкое видео
Москвичам напомнили о штрафах за музыку и ролики без наушников в транспорте
Пассажиры московского транспорта не могут слушать музыку или смотреть видео без наушников. За нарушение предусмотрен штраф от 100 до 1000 рублей, сообщил юрист Дмитрий Хрулев, передает Life.ru.
Хрулев пояснил, что запрет действует в метро и наземном транспорте Москвы. Он касается в том числе мультфильмов, которые родители включают детям с телефона.
Ребенка младше 16 лет нельзя привлечь к административной ответственности. Родителя также не смогут оштрафовать за единичный случай громкого просмотра мультфильма, отметил юрист.
Водитель или кондуктор не вправе выписывать штрафы. Они могут потребовать выключить звук, а при отказе вызвать полицию или контролера.
Пассажиру, которому мешает шум, Хрулев посоветовал обратиться к сотруднику перевозчика и сообщить о нарушении через диспетчерскую службу. Если реакции не последовало, можно подать жалобу в городской контролирующий орган.
«Судебное разбирательство здесь крайняя мера для случаев, когда шум из телефона стал предлогом для настоящего конфликта», — резюмировал эксперт.