Москвича оштрафовали за посты с нацистской символикой

Жителя столицы оштрафовали за посты во «ВКонтакте» с изображением нацистской символики. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Административное дело Александра И. по статье о публичном демонстрировании нацистской атрибутики рассмотрели в Бабушкинском районном суде. Фигуранта признали виновным в четырех правонарушениях.
По версии следствия, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мужчина опубликовал четыре поста с изображениями свастики. Теперь он должен оплатить штраф в размере 22 тысяч рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчину арестовали в метро за демонстрацию татуировки, похожей на свастику. Петербуржца Олега Борисова приговорили к двум суткам административного ареста. Во время заседания он признался, что набил татуировку в 14 лет «по глупости».
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