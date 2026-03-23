Россиянам объяснили, когда жарка шашлыков во дворе обернется штрафом

Жарить шашлык во дворе можно только при соблюдении строгих мер пожарной безопасности. За нарушение правил могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, рассказала ТАСС научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.

Она подчеркнула, что в радиусе 30 метров от места жарки шашлыка не должно быть лиственных деревьев, в 50 — зданий и сооружений, а в 100 — хвойного леса.

«Формально жарка шашлыка не запрещена, но в городских условиях соблюсти все нормы зачастую затруднительно. Кроме того, человек, разводящий огонь, обязан иметь под рукой первичные средства пожаротушения», — подчеркнула Гирич.

Ранее москвича отправили на 13 суток в изолятор за мат и шашлык на балконе. Ему вменили мелкое хулиганство. Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за правонарушения.