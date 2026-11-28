Телефонные мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана — они выманивают персональные данные и деньги у граждан, обещая помочь оформить социальные выплаты. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости» .

Аферисты на первом этапе звонят жертве, представляются сотрудником социальной службы и заявляют о якобы положенных выплатах и мерах господдержки. Злоумышленники предлагают помочь оформить документы и якобы начинают проводить «проверку».

На втором этапе с человеком связывается мошенник, выдающий себя за представителя силовых структур, который требует дополнительные документы и сведения. В итоге жертву убеждают установить приложение на телефон, а также снять деньги со счетов и передать их преступникам.

Ранее в стране увеличилось число случаев продажи поддельных билетов на культурные мероприятия. Юрист Виталий Вихов посоветовал приобретать их только в официальных кассах, чтобы избежать обмана.