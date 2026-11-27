Перед Новым годом выросло число случаев продажи поддельных билетов на культурные мероприятия. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук, профессор Виталий Вихов.

Он рекомендовал покупать билеты только в официальных кассах культурных учреждений — очно или онлайн — и никогда не приобретать их с рук или у перекупщиков, в том числе в интернете, пишет «Петербургский дневник».

«Многие организаторы стали защищать свои билеты специальным QR-кодом. И если билет будет поддельный, то вас не пропустят на мероприятие, поскольку система это распознает», — сказал Вихов.

По его словам, вернуть деньги за билеты, купленные у перекупщиков в случае форс-мажора, не удастся. Билеты, приобретенные в официальных кассах, можно сдать, а деньги вернут в соответствии с законом о защите прав потребителей.