Мошенники стали обманывать россиян с помощью фейковых онлайн-магазинов со скидками на подарки ко Дню матери. Об этом Life.ru сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Преступники рассылают пользователям ссылки на фальшивые интернет-площадки, на которых якобы можно дешево приобрести цветы, косметику, текстиль для дома, бытовую технику и другие товары.

Когда человек оформляет заказ и оплачивает его, магазин перестает работать.

Немкин добавил, что мошенники также могут заманивать пользователей на свои площадки предложениями «эксклюзивных подарков для мам» и праздничными розыгрышами призов.

Ранее в МВД перечислили фразы, по которым можно распознать аферистов. Злоумышленники могут говорить о легком заработке и внушают, что им необходим доступ к аккаунту.