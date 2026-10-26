Россиянам рассказали, как добиться перерасчета за ЖКУ при отказе УК

Жильцы могут добиться перерасчета платы за коммунальные услуги даже при необоснованном отказе управляющей компании. Пошаговый алгоритм действий опубликовал сайт URA.RU .

Пересчитать начисления можно при отсутствии дома более пяти полных дней подряд, получении некачественных услуг или ошибке в квитанции. Подать заявление и подтверждающие документы необходимо до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения.

Если управляющая компания отказала устно, следует запросить письменное решение с обоснованием, а затем направить претензию лично под подпись или заказным письмом. При отсутствии ответа в течение 30 дней либо необоснованном отказе жильцы вправе пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Если спор не удалось решить в досудебном порядке, потребитель может подать иск в суд.