Россиянам рассказали, как добиться перерасчета за ЖКУ при отказе УК
Жильцы могут добиться перерасчета платы за коммунальные услуги даже при необоснованном отказе управляющей компании. Пошаговый алгоритм действий опубликовал сайт URA.RU.
Пересчитать начисления можно при отсутствии дома более пяти полных дней подряд, получении некачественных услуг или ошибке в квитанции. Подать заявление и подтверждающие документы необходимо до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения.
Если управляющая компания отказала устно, следует запросить письменное решение с обоснованием, а затем направить претензию лично под подпись или заказным письмом. При отсутствии ответа в течение 30 дней либо необоснованном отказе жильцы вправе пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Если спор не удалось решить в досудебном порядке, потребитель может подать иск в суд.