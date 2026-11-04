Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем народного единства, подчеркнув, что праздник служит напоминанием о героических страницах истории страны и вдохновляет на новые свершения. Поздравление градоначальник опубликовал в мессенджере «Макс» .

«С Днем народного единства. Этот государственный праздник напоминает нам о героических страницах отечественной истории и вдохновляет на новые свершения», — написал он.

Мэр столицы отметил, что патриотизм и единство делают москвичей сильнее, а поставленные цели — выполнимыми. Он подчеркнул, что россияне справятся с любыми трудностями, действуя сообща.

Ранее с Днем народного единства россиян поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание, что справляясь с испытаниями, граждане становятся сильнее, а единство позволяет противостоять вызовам и угрозам.