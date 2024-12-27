Мишустин призвал кабмин сделать все необходимое для ликвидации ЧС на Кубани

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сделать все необходимое, чтобы минимизировать влияние на людей и природу от разлива мазута в Черном море. Об этом он заявил во время заседания правительства .

В начале заседания Мишустин поздравил с днем спасателя сотрудников МЧС и главу ведомства Александра Куренкова. Он также призвал кабмин делать все необходимое для ликвидации ЧС.

«Ситуация из‑за разлива нефтепродуктов и загрязнения территорий пострадавших субъектов отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Там нужно сделать все, чтобы минимизировать негативное влияние на людей и природу. Прошу всех членов правительства помогать», — сказал Мишустин.

Ранее в акватории Керченского пролива ввели режим ЧС федерального значения.

Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова заявила, что очистка акватории Черного моря и его побережья может занять до 10 лет. На Черноморском побережье собрали уже более 30 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря во время шторма.