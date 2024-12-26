Режим ЧС федерального значения ввели в акватории Керченского пролива

В акватории Керченского пролива ввели режим ЧС федерального значения. Об этом сообщили в МЧС России .

Министр Александр Куренков заявил об установлении федерального уровня реагирования на сложившуюся обстановку, вызванную крушением танкеров.

«Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций», — подчеркнул глава МЧС.

Также введение ЧС поспособствует оказанию необходимой финансовой помощи пострадавшим от разлива мазута субъектам. Средства предоставят из резервного фонда правительства.

Глава Крыма Сергей Аксенов 26 декабря сообщил, что ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе присвоят статус федеральной ЧС. Крым готов взаимодействовать с Кубанью для устранения последствий случившегося.