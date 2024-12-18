Капитанам затонувших в Керченском проливе танкеров предъявили обвинения

Правоохранители задержали капитанов затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Им предъявили обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации судна, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. <…> Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения», — сообщил комитет.

Следователи допросили свидетелей, провели обыски и изъяли документацию. В рамках расследования они назначили судебно-медицинские экспертизы и судоводительскую судебную экспертизу. Специалисты поднимут обломки на поверхность после того, как погода стабилизуется.

Танкеры потерпели крушение 15 декабря во время шторма. Вахтенный матрос «Волгонефть-212» погиб, другие члены экипажа получили травмы и попали в больницу. Морские суда затонули, произошел разлив мазута. Следком возбудил уголовное дело по статье 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа»).