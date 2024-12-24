Эколог Соколова: на очистку Черного моря от мазута может уйти от 5 до 10 лет

Очистка акватории Черного моря и его побережья от мазута может занять до 10 лет, предупредила руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова. Своим мнением она поделилась с сайтом телеканала «Звезда» .

«Реально может уйти до пяти лет, а при негативном развитии событий — до 10 лет», — сообщила Соколова.

Масштабы экологической катастрофы поражают, отметила специалист. Поврежденные танкеры перевозили не только мазут, но и другие нефтепродукты с разной плотностью. Поэтому часть из них уже осела на дно, которое очистить сложнее всего.

Специалист больше всего обеспокоена судьбой морских обитателей. По ее словам, страдает вся черноморская биосистема.

Нефтяная пленка на поверхности воды нарушила газообмен в Черном море, уточнила Соколова. В условиях дефицита кислорода морские растения могут погибнуть.