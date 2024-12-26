Более 30 тыс. тонн загрязненного мазутом песка собрали на черноморском побережье

Более 30 тонн загрязненного нефтепродуктами песка собрали на Черноморском побережье. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона проверил ход ликвидации последствий разлива нефтепродуктов вместе с Министром МЧС России Александром Куренковым и главой федерального Минприроды Александром Козловым.

«Сейчас собрано более 30 тысяч тонн загрязненного грунта, но по предварительным подсчетам объем может увеличиться до 200 тысяч тонн», — заявил Кондратьев.

Губернатор добавил, что, в рамках введенного накануне краевого режима ЧС, береговую зону разделили на сектора, за каждым из которых закрепили муниципальные образования Краснодарского края.

Кондратьев также заявил о проблемах с утилизацией загрязненного песка. По его словам, сейчас грунт свозят в четыре специализированных предприятия, которые работают ежедневно. Однако, если количество песка с нефтепродуктами увеличится, им потребуется больше времени для необходимых работ.

Ранее стало известно, что ликвидации последствий разлива мазута в Черном море присвоят статус федеральной ЧС.

По последним данным, в ликвидации загрязнения участвует более десяти тысяч человек. Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова заявила, что очистка акватории Черного моря и его побережья может занять до 10 лет.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря во время шторма.