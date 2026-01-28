Эксперт «Мошеловка» Храпунова напомнила, что мошенники часто используют медицинские схемы для обмана россиян

Специалист отметила, что за последние три года постоянно появляются новые модификации мошеннических схем, касающихся лечения, диспансеризации, полисов ОМС, записи к врачу и сдачи анализов. Одной из самых распространенных схем стала тема диспансеризации, которую аферисты активно использовали в 2024 году на фоне принятия национального проекта «Здоровье».

Мошенники представляются сотрудниками поликлиники и предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию, требуя сообщить код из СМС для записи. Также они предлагают установить специальное приложение, аргументируя это необходимостью записи к врачу через сервис «Госуслуги».

«Это действительно во многих городах так есть, но где-то сервисы записи все-таки не работают. Мошенники присылали ссылку, и человек должен был перейти по ней. Ссылка была фишинговая — она или крала персональные данные, или же взламывала аккаунты», — предупредила эксперт.

Злоумышленники также используют тему полисов обязательного медицинского страхования, рассказывая гражданам о необходимости обновления данных в полисе. Храпунова напомнила, что сотрудники поликлиники крайне редко звонят, чтобы пригласить на диспансеризацию. Если вам предлагают сообщить код для записи или перейти по ссылке, чтобы встать в электронную очередь, — это, скорее всего, мошенники.