В Москве задержали десятерых аферистов в сфере косметологии и медицины

Десятерых человек, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, задержали в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«Аферистов в сфере косметологии и медицины выявили мои московские коллеги», — рассказала она.

Злоумышленники создали организованную группу, чтобы похищать деньги россиян под видом оказания платных услуг в области косметологии и медицины. Аферисты оформили несколько юридических фирм, офисы которых располагались в центре Москвы: на Тверской улице, Пушкинской площади и улице Петровке. Клиентов привлекали через рекламу в интернете и звонки из кол-центров.

Участники группы распространяли заведомо ложную информацию о возможности прохождения бесплатных пробных процедур. После первого сеанса они убеждали граждан заключить договор на дальнейшее оказание платных услуг, предлагая якобы выгодное предложение и рассрочку. На самом деле на пациентов оформлялись потребительские кредиты. При этом первая якобы бесплатная процедура также фигурировала в договоре, а ее цена порой составляла свыше 80% от общей стоимости.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемых — шесть женщин и четверых мужчин», — уточнила Волк.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенничества, которые могут быть связаны с оплатой счетов за услуги ЖКХ или записью к врачу. Вместо того чтобы отправлять нужные ссылки, злоумышленники используют фишинговые сайты, чтобы украсть личные данные и деньги. Также кибермошенники начали наживаться на новейшей онковакцине «Энтеромикс». Они рассылают фальшивые приглашения принять участие во втором этапе клинических испытаний.