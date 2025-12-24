Сегодня 04:55 Зомби-апокалипсис. Как мошенники превращают жертв в послушных марионеток Психолог Валуева назвала фразы, помогающие аферистам ввести в транс по телефону 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Телефонные мошенники в последние годы вышли на новый уровень: кажется, они буквально зомбируют жертв. Стандартные рекомендации по типу «не разговаривайте с незнакомыми людьми» или «не говорите никому код из СМС» уже не работают — россияне продолжают попадаться на удочку. Как аферисты «переключают» мозг на другом конце провода, как распознать эти трюки и не дать себя обмануть, разбирался 360.ru.

Как телефонные мошенники воздействуют на жертв Аферисты способны довести человека до состояния легкоуправляемой марионетки. Можно было бы назвать это гипнозом, но так не совсем верно, рассказала 360.ru психолог, гипнокоуч, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. «Это не гипноз в классическом смысле и не НЛП (нейролингвистическое программирование — прим. ред.) как секретная технология. На самом деле работает классическая схема пяти процессов, которые временно выключают критическое мышление в мозге», — объяснила эксперт. Мошенник создает стрессовую ситуацию с помощью фраз «в отношении вас проводится проверка», «сейчас фиксируется подозрительная операция» и других. В момент угрозы включается миндалевидное тело — область в мозге, отвечающая за страхи и опасность. В это время префронтальная кора, которая ответственна за внимание, отключается. Тем самым мозг переключается с анализа на выживание. «Человек слышит только голос. Все, он уже попал в ловушку. Это транс, который некоторые и называют гипнозом. Критический фактор, прошлый опыт, советы близких — все становится фоновым», — уточнила Валуева.

Далее аферист грузит жертву информацией: цифрами, служебными терминами, непонятными словами. Префронтальная кора мозга перегружается, устает, и жертва начинает подчиняться. Затем злоумышленник подменяет источники авторитета. Он может представиться следователем, службой безопасности, Центральным банком, прокуратурой, ФСБ и так далее. Мозг автоматически снижает степень критического мышления, в дело вступают ассоциации, записанные на подкорке, хотя доказательств всевозможных званий собеседник на том конце провода не предъявил. Еще одна уловка — искусственное отнятие времени на размышление. «Они говорят, что если положить трубку, деньги уйдут. Подсаживают на страх последствий. Такое состояние называется „индуцированный стресс-транс“», — пояснила Валуева.

Интересно Этим приемом пользуются маркетологи во время «черной пятницы»: «только сегодня», «у вас есть несколько часов», «единственная возможность, больше такой не будет». Людей вводят в особое состояние эмоциональных покупок. Этим приемом пользуются маркетологи во время «черной пятницы»: «только сегодня», «у вас есть несколько часов», «единственная возможность, больше такой не будет». Людей вводят в особое состояние эмоциональных покупок.

Другой прием, который может ввести в микротранс, — доведение жертвы до шокового состояния. Важно, чтобы сообщение было неожиданным, резким — в этом случае собеседник уйдет вглубь себя в поисках ответа, тем самым впадая в трансовое состояние. Не очень важно, какую именно информацию ему сообщают, главное — сделать это внезапно, рассказал 360.ru гипнолог, психолог Георгий Ереза. «Ситуация, когда человек ищет ответ на вопрос, на который не знает ответа, вводит его в измененное состояние. Далее мошенник воспользуется этим, чтобы управлять. Микротранс — это как огонек, который нужно подпитывать, чтобы он не угасал, то есть нужно грузить, чтобы человек не смог прийти в себя», — объяснил эксперт. По этой причине мошенники не дают положить трубку, кому-то еще позвонить, с кем-то посоветоваться или просто выдохнуть, подумать. Если жертву отпустить, она начнет задавать себе вопросы.

Какие фразы и приемы помогают мошеннику ввести в транс Чтобы вызвать страх, используют следующие фразы: «Мы фиксируем нестандартную активность»;

«Проводится проверка»;

«Возможна компрометация данных». Подобные словосочетания не говорят напрямую «вас обокрали», а настраивают мозг на угрозу. Человек начинает паниковать, объяснила Валуева. Далее жертву продолжают запугивать. Это можно делать следующими фразами: «Операция была проведена с вашего устройства»;

«Данные совпадают с вашей учетной записью». Подобные формулировки включают элемент значимости и ответственности. Если незнакомец говорит про меня, значит я должен что-то предпринять? Собеседник афериста автоматически считает себя виновным. Как итог — им можно манипулировать.

Можно дополнительно воздействовать голосом. Обычно люди разговаривают верхним резонатором или третьим, в то же время включаются глотка, рот и нос. Мошенники же используют грудной резонатор. «Им разговаривают люди, которые выступают публично, например актеры. Такой голос стимулирует на расслабление различных групп мышц», — рассказал 360.ru НЛП-тренер Никита Лабузо.

Интересно Грудной резонатор включает трахею и бронхи. Он дает голосу теплоту, усиливая низкие частоты. Верхний резонатор управляет звонкостью и тембром. Грудной резонатор включает трахею и бронхи. Он дает голосу теплоту, усиливая низкие частоты. Верхний резонатор управляет звонкостью и тембром.

«Если человек разговаривает спокойно, уверенно, с паузами, его речь сразу кажется более значительной и внушительной», — рассказал 360.ru клинический психолог, НЛП-тренер Валентин Денисов-Мельников. Когда жертве, например пенсионеру, говорят значимую для него фразу «ваша пенсия под угрозой», у него сужается поле внимания. Особенно если ранее следовали «нормальные» вопросы. «Например, мне звонили якобы из ТСЖ, сообщали о бесплатной замене счетчиков. Сначала спрашивали, когда удобно подойти. Потом сказали: „Чтобы подтвердить услугу, надо назвать мастеру код из СМС“. То есть я четыре-пять раз ответил на что-то „да“, а в шестой раз ответить „нет“ труднее. Обычно в таких ситуациях собеседник автоматически соглашается», — объяснил специалист.

Еще одна уловка — провокационный вопрос. Например, собеседник на том конце провода спрашивает: вы хотите повысить свой доход? Если ему говорят «нет», он продолжает: я правильно понимаю, то есть вы не хотите повысить свой доход? «Это вопрос-ловушка, ведь любой хочет повысить свой доход. Однако гражданин, который способен отслеживать такого рода манипуляции, бросит трубку. Потому что он действительно хочет увеличить прибыль, но не при помощи неизвестного человека на том конце провода», — объяснил Денисов-Мельников.

Интересно Другой пример вопроса-ловушки: если сделать это так и вот так, прямо сейчас, для всех будет лучше — логично? Скорее всего, человек автоматически сочтет это таковым, даже не задумываясь. Другой пример вопроса-ловушки: если сделать это так и вот так, прямо сейчас, для всех будет лучше — логично? Скорее всего, человек автоматически сочтет это таковым, даже не задумываясь.

Некоторые думают, что на собеседника по телефону можно воздействовать с помощью специальных звуков или сигналов. Однако Ереза убежден, что это миф. Почему жертва после обмана ничего не помнит Если как такового глубокого гипноза не было, почему некоторые не помнят ничего из разговора с аферистом? Почему люди описывают состояние «как в тумане»? «Подобная забывчивость — особенности мозговой активности, когда человек ничего не помнит, потому что была стрессовая ситуация. В этот момент он как бы отсутствовал, была выключена логика. Постфактум жертве просто стыдно, и мозг затирает такой эпизод», — объяснила Валуева. Она назвала это фрагментарной памятью при высокой тревоге.

Кто обманывает людей по телефону? Складывается ощущение, что на том конце провода сидят профессионалы, знакомые с техниками НЛП, гипноза и другими сложными психологическими практиками. Однако это не всегда так — в большинстве случаев злоумышленники просто следуют жестким скриптам и долго тренируются удерживать внимание. «Они учатся не давать пауз, усиливать тревогу, работать с возражениями. Часто используют элементы допросной психологии, техники телефонных продаж, холодных продаж, жестких продаж и переговоров, военных протоколов давления. Они не работают с личностью, они работают с реакцией», — уточнила Валуева. Это могут быть люди, которые соприкасались с медициной в виде курсов или кратковременного обучения, рассказал 360.ru профессор криминалистики Анатолий Кустов. Иногда их можно назвать «одаренными». «Возможно, они в молодости обращали внимание, общаясь с друзьями, что те прислушиваются к ним и даже выполняют какие-то небольшие волевые движения по их просьбе», — отметил эксперт.

В 90-х годах россиян обманывали цыгане. Они умели повести разговор таким образом, что после него человек не успевал опомниться — кошелька или ценных украшений при нем уже не было. «„Цыганский“ гипноз имеет другой механизм. Они используют невербальные якоря, когда большую роль в обмане играет взгляд. Мошенник резко вторгается в личное пространство, нарушает границы. Такое внезапное социальное давление вызывает у людей сенсорную перегрузку», — объяснила Валуева. Далее мозг из-за невозможности держать много вещей сразу в фокусе впадает в транс, что позволяет подчинить и дезориентировать. Кроме того, цыгане в большинстве случаев обрабатывают одинокого человека толпой. «Они стараются найти одиночку или с ребенком, потому что несовершеннолетний не может воздействовать на взрослого, когда тот под гипнозом», — дополнил Кустов. Однако в таком случае речь идет о визуальном контакте, которого у телефонных мошенников просто нет.

Кто попадается на удочку аферистов Ввести в состояние легкого транса или гипноза можно 20-30% людей, у которых снижено критическое мышление. «Чаще всего эти люди будут пожилыми, без образования — они всегда более внушаемы», — заявил Денисов-Мельников. Кто еще в группе риска: Излишне самоуверенные люди;

Люди, которые ни разу не сталкивались с обманом;

Доверчивые;

Люди настроения — в моменты апатии и ухода в себя;

Душевные и мягкие персоны;

Медлительные пессимисты, как правило, добросовестные;

Люди, готовые ввязаться в авантюру с выгодой для себя;

Перфекционисты;

Уставшие;

Социально незрелые личности. Как мошенники определяют нужных им жертв? Если коротко — по разговору и готовности общаться. «У них со всеми один и тот же стиль общения. Однако когда кто-то сразу посылает в определенном направлении, они к этому уже привыкли, поэтому не обижаются, а звонят следующему. Когда же человек начинает сомневаться, пытаться вступить в диалог, что-то выяснить — все, считай, это их клиент. Его-то и начинают обрабатывать. Потому ни в какие диалоги с незнакомцами вступать нельзя», — подчеркнул в разговоре с 360.ru криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

Жертва уже на крючке — есть шанс выбраться? Гипнолог Ереза объяснил, что даже если человека ввели в гипноз, он не становится полностью безвольным. У него снижается критическое мышление, но он все еще может размышлять. «Жертва все прекрасно понимает, помнит, не превращается в зомби. Ею просто легче манипулировать», — отметил эксперт. Валуева назвала условные «ред-флаги», которые помогут понять, что собеседник пытается обмануть: Жертве запрещают контактировать с третьими лицами: полицией, родственниками, банком;

Перекладывают ответственность. Например, «вы не выполнили инструкцию, вы станете соучастником» и так далее;

Непрерывно контролируют: «не кладите трубку», «оставайтесь на линии», «говорите, что происходит». Часто подобное случается, когда недоброжелатели представляются сотрудниками спецслужб. «Проблема людей в том, что большинство действительно не знают, как работают и общаются сотрудники ФСБ и различных служб безопасности. Иначе сразу раскусили бы аферистов», — отметила Валуева. Психолог заверила: если человек повелся на уловку мошенников, у него еще есть все шансы это прекратить. Главное — попытаться выйти из транса и рассуждать критически. Для этого важно заставить себя положить трубку. Далее к мозгу вернется способность мыслить.