«Благодаря проведенной работе по оптимизации процессов создана возможность проактивного и безбумажного оформления льгот и мер социальной поддержки, в том числе через „Витрину данных“ Минобороны России», — заявили в министерстве.

Платформа дает ведомствам возможность дистанционно получать данные о бойцах спецоперации для оформления большинства видов помощи, а военнослужащим и их родным — не заниматься сбором бумаг.

Помимо этого, по указанию главы Минобороны свыше 95% мер социальной помощи для участников СВО и их семей передали в МФЦ и на портал госуслуг. В итоге удалось избавить участников СВО и их близких от личных визитов в разные инстанции, а время оформления мер поддержки сократить вдвое.

Ранее россиянам рассказали, как получить выплату из маткапитала на двух детей.