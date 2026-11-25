Сегодня 06:00 Регулярные переводы под контролем. Какие данные о россиянах будет передавать ЦБ с 2027 года Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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На днях Госдума приняла во втором чтении законопроект Минфина о поправке в Налоговый кодекс. В ней говорится, что Центральный банк теперь будет направлять в налоговую и Росфинмониторинг сведения о систематических переводах физлиц друг другу, которые могут укрывать доходы. Что еще в этом документе, какие изменения ждут россиян с 2028 года, что все это значит для простого гражданина, который активно пользуется услугами банковских переводов, выяснил 360.ru.

С чем согласилась Госдума Осенью 2026 года Минфин внес в Госдуму пакет законопроектов, в том числе с поправками в Налоговый кодекс. На днях депутаты приняли один из них во втором чтении. Статью 85 Налогового кодекса с 1 января 2027 года предлагается дополнить пунктом 9 следующего содержания:

Центральный банк Российской Федерации направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения о физических лицах, операции по счетам (за исключением расчетных счетов) которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц.

Это означает, что теперь вся система Центробанка, то есть подчиняющиеся ей российские банки, будут передавать в налоговую и Росфинмониторинг информацию о систематических переводах, например, каждый месяц либо от одних и тех же лиц. Ранее это делали по отношению к ИП, однако запросы по операциям физлиц предоставляли только по решению о взыскании долгов или проведении налоговой проверки. Пока, правда, не поясняется, что для Центробанка будет считаться признаками систематического получения дохода. Пенсионер каждый месяц получает от взрослого ребенка или родственника финансовую поддержку — он зарабатывает? Неясно, и вполне возможно, что за такие переводы придется объясняться перед налоговой.

Фото: Медиасток.рф

«Признаки, свидетельствующие о совершении таких подозрительных операций, будут определяться Банком России по согласованию с Росфинмониторингом и утверждаться Советом директоров», — говорится в пояснительной записке. Известно лишь, что в зоне внимания окажутся граждане, которые ведут бизнес без регистрации или систематически не декларируют доходы. Обмен сведениями об операциях начнется с января 2027 года. Транши за 2026 год не будут учитывать. Что это значит для простого гражданина — мнение юриста Налоговый юрист и консультант Константин Чупырь рассказал 360.ru, что важно не путать понятия — регулярное движение денег по банковскому счету и получение дохода. «Будут ли все регулярные переводы считать доходом? Хочется верить, что нет. Сам по себе регулярный перевод еще не означает, что человек получил доход, с которого нужно платить налог. Операции могут быть разными, например могут возвращать долг, переводить деньги в подарок, компенсировать совместные расходы или просто помогать материально. Ни одно из этих обстоятельств само по себе не означает возникновения налогооблагаемого дохода», — отметил эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Другая ситуация, когда человек регулярно получает деньги за оказанные услуги, проданные товары, сдачу квартиры в аренду или фактически занимается предпринимательской деятельностью, когда возникают налоговые обязательства. Но что делать, если взрослый ребенок ежемесячно переводит деньги родителям? Чупырь успокоил: это обычная семейная помощь, которая не облагается налогом. Минфин отдельно разъяснил, что частые переводы от близких родственников, в том числе на личные счета, не попадут под новый налоговый контроль. «Кроме того, у ФНС есть доступ к базе данных ЗАГС, поэтому в таких случаях в основной массе проблем не должно возникнуть. Я бы рекомендовал просто указывать понятное назначение платежа: например, „помощь родителям“, „на содержание“, „на лечение“. Это позволит при необходимости объяснить экономический смысл переводов», — указал юрист. Как доказать, что поступившие деньги — это не доход? Чтобы доказать, что перевод — это не доход, нужно подтвердить основание этой операции. Сам факт поступления денег на счет еще не объясняет, почему они там оказались. «Если это возврат долга, должны быть документы или хотя бы переписка, подтверждающая первоначальную передачу денег и их возврат. Если это семейная помощь — можно подтвердить родственные отношения и назначение переводов. Если человек компенсирует расходы, пригодятся чеки, квитанции и переписка, из которой понятно, за что именно возвращаются деньги. Так сказать, придется теперь соблюдать финансовую гигиену», — объяснил Чупырь.

Фото: Медиасток.рф

При этом назвать назначение платежа недостаточно. Например, если написать в комментарии к переводу «подарок» или «возврат долга», то это еще не докажет налоговой, что эти деньги именно то, что написано. Разумнее сохранять документы, которые позволяют восстановить содержание операции, чем пытаться объяснить все задним числом. Почему банки уже сейчас блокируют переводы Кредитно-финансовые организации уже сегодня блокируют часть переводов, и на это есть две причины: мера против мошенничества и противодействие легализации преступных доходов. «На практике все начинается с запроса банка. Клиенту предлагают объяснить происхождение денег и предоставить документы. Например, договоры, расписки, документы о продаже имущества, справки о доходах, переписку, подтверждение назначения платежей. Просто написать банку, что деньги получены законно, обычно недостаточно. Нужно показать, откуда они появились и почему проводились именно такие операции», — рассказал Чупырь. Если банк отказывается снимать ограничения, существуют процедуры обжалования. По 115-ФЗ можно пройти процедуру реабилитации в банке, а затем обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России. По 161-ФЗ можно подать заявление об исключении сведений из базы регулятора через банк или непосредственно в Банк России.

Фото: Медиасток.рф

Что изменится в 2028 году С 1 марта 2028 года собираются ввести лимит на внесение и перевод средств до 30 тысяч в месяц для тех граждан, которые покажутся банку или госоргану совершающими «подозрительные действия». Это означает, что такой клиент сможет получать зарплату на карту, переводить ее и тратить в неограниченном количестве, перебрасывать деньги с одного своего счета на другой, но вносить на карту можно будет только 30 тысяч в месяц. Перевести родственнику больше этой суммы тоже будет нельзя. Задумывается, что ограничение могут ввести в отношении клиента на срок не более года. Если лимит введут повторно, то срок могут увеличить до двух лет. При этом не указано, что будут считать подозрительными действиями. Клиент сможет обратиться в банк с требованием снять лимит с документами, которые бы оспорили основание для ограничения. Банк должен принять решение по клиенту в течение семи рабочих дней. В это время расторгнуть договор об обслуживании в банке и снова его заключить, чтобы убрать лимит, получится, но ограничение все равно не снимут. Таким образом в России собираются бороться с дропперами — посредниками в мошеннических схемах, через чьи карты и счета похищают, маскируют и обналичивают похищенные деньги.

Фото: Медиасток.рф

Россияне откажутся от банковских карт? Чупырь заявил, что не думает, что нововведения приведут к отказу от банковских карт. Но определенная часть граждан действительно может начать осторожнее относиться к переводам на личные счета. «Главный вопрос этой инициативы не в том, будут ли граждане пользоваться картами. Вопрос в том, насколько четко ЦБ и ФНС определят признаки систематического получения дохода. И еще более важный вопрос, насколько налоговые инспекторы будут восприимчивы к доказательствам граждан о происхождении денег», — отметил эксперт. Пока эти критерии не прописали в законе, их будут определять соглашением двух ведомств. И здесь есть риск, так как обычные жизненные операции не должны превращаться в повод для налоговых претензий только потому, что они выглядят регулярными или на счет поступают значительные суммы. «Налоговая обязана установить, что человек действительно получил облагаемый доход, а не просто увидела движение денег между гражданами. Это принципиально разные вещи», — подытожил юрист.