Циклон отступит от Москвы и Подмосковья, из-за чего в столице и регионе резко повысится атмосферное давление, а температура воздуха начнет падать. Когда и на сколько вырастет этот показатель, 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Повышение начнется уже вечером пятницы, 27 ноября.

«К вечеру атмосферное давление будет 752 миллиметра ртутного столба. Завтра, 28 ноября, рост продолжится — до 764 миллиметров. В воскресенье, 29 ноября, давление повысится до 769 миллиметров, и оно сохранится и в понедельник. Это почти на 20 единиц выше, чем положено для этих чисел ноября и начала декабря», — отметила эксперт.

С середины следующей недели атмосферное давление будет выше климатической нормы — в пределах 760-762 миллиметров ртутного столба.

«Рекордных значений в эти выходные атмосферное давление не достигнет, но, как я уже сказала, оно все-таки будет высокое и не очень комфортное для людей», — подытожила метеоролог.

Какой ждать погоды в конце ноября — начале декабря, читайте в материале 360.ru.