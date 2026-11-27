Синоптик Позднякова: в Москве 27 ноября будет облачная погода и небольшой снег

Облачная погода, небольшой снег и температура до -4 будут в Москве сегодня. Об этом заявила в беседе с РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня у нас сохранится облачная погода, мы будем в чистом тылу. Местами ожидается небольшой снег, выпадет до одного миллиметра осадков», — сказала она.

По словам синоптика, температура составит от -2 до -4 градусов в Москве, а в области — от -1 до -5. Днем в городе ожидается северо-западный ветер с порывами 6–11 метров в секунду, атмосферное давление достигнет 753 миллиметров ртутного столба, что превышает норму на 5–7 единиц.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что атмосферный вихрь отошел в сторону Урала. А по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, к выходным наступит метеорологическая зима.