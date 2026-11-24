В 2026 году стандартный пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин при стаже от 15 лет и 30 пенсионных коэффициентах. При этом сотрудники производств из Списка № 1 с подтвержденной вредностью могут выйти на заслуженный отдых в 50 и 45 лет соответственно.

Многодетные матери, воспитавшие троих детей, получают право на выплаты в 57 лет, четверых — в 56 лет, пятерых и более — в 50 лет. Также оформить пенсию на два года раньше положенного могут мужчины со стажем от 42 лет и женщины со стажем от 37 лет либо предпенсионеры при сокращении или ликвидации предприятия.