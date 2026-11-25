Чукотский автономный округ, Камчатский край и Магаданская область стали лидерами среди регионов России по среднему размеру социальных пенсий. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным на 1 октября 2026 года, в Чукотке размер выплаты составил 28 184 рубля, в Магаданской области — 25 679, на Камчатке — 25 499 рублей.

Следующими в списке оказались ХМАО, Сахалинская область, ЯНАО, Мурманская область, Якутия, Ненецкий автономный округ и Тюменская область.

Наименьший размер социальных пенсий платят в Крыму, Пензенской и Брянской областях, Кабардино-Балкарии и Чувашии. В среднем по стране показатель составил 16 568 рублей.

Накануне Государственная дума приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.