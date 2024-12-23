Кремлевскую елку украсили километрами новогодних гирлянд

Установленную на Соборной площади в Кремле новогоднюю елку украсили игрушками и гирляндами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На праздничном дереве разными цветами переливаются шары, бусы и подвески. Для украшения главной новогодней елки России специалистам потребовалось порядка двух километров гирлянд и более 2,5 тысячи игрушек, 400 из которых сделали специально для этого проекта

Декораторы установили на дереве 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески. Особое внимание специалисты уделили маленьким украшениям. Вокруг елки они также разместили фигуры Дедов Морозов и Снегурочек народов из разных российских регионов.

Ранее несколько предновогодних мероприятий прошло в Подмосковье. В Мытищах открылись 16 елочных базаров, в Лобне состоялось шествие Дедов Морозов, а в Коломне провели благотворительную рождественскую ярмарку.