Более 15 елочных базаров открылось в Мытищах

Елочные базары заработали более чем на 15 точках в Мытищах. Специалисты администрации округа регулярно проверяют соблюдение ими установленных требований.

В Мытищах официально действуют 16 елочных базаров на частных землях. Цифру озвучил заместитель главы городского округа Павел Нуштаев.

Он сообщил, что локации определили по заявкам руководителей торговых объектов. Они обязаны соблюдать требования как к внешнему облику, так и к обеспечению пожарной безопасности.

Также в муниципалитете стартовали рейды по выявлению нелегальной торговли. Особый контроль установили за объектами на территории железнодорожной станции Мытищи.

«Елочные базары — это элемент новогоднего праздника, соответственно, и выглядеть они должны празднично. Отдельное внимание уделим вопросам безопасности, особенно, противопожарной», — сказал первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Отметим, что в округе будут вести постоянный мониторинг объектов, где ведется продажа елок.