Сегодня 21:33 Благотворительная рождественская ярмарка прошла в Коломне 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Общество

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Благотворительную рождественскую ярмарку провели 19 декабря в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне. На ней представили более тысячи товаров ручной работы.

На мероприятии можно было не только купить игрушки и сувениры, но и поучаствовать в их создании. Для этого организаторы устроили мастер-классы, на которых учили мастерить букеты из конфет или расписывать деревянных лошадок и имбирные пряники. Также посетители могли поучаствовать в лотерее и сделать снимки на память в праздничной фотозоне.

Вырученные средства направят на помощь детям. А для самих студентов, которые в будущем станут учителями, это еще и полезный опыт внеклассной работы.

«Благодаря таким проектам наш университет все больше и больше привлекает благотворителей, которые готовы вместе с нами исполнять самые добрые желания», — заявил проректор по воспитательной работе и молодежной политике ГСГУ Дмитрий Шурыгин.

Фото: Телеканал «360» 1/3 Фото: Телеканал «360» 2/3 Фото: Телеканал «360» 3/3

Главным символом ярмарки стала елка желаний, украшенная мечтами детей. А воплотить эти мечты в реальность помогут не только студенты и преподаватели вуза, но и депутаты местного Совета, и простые горожане.