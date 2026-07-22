Бобр напал на поляка и оставил его без трусов

Fakt: житель Польши рассказал о бобре, который ворует его одежду

В Польше местный житель обнаружил, что бобр ворует его нижнее белье с бельевой веревки. Об этом сообщило польское издание Fakt .

Мужчина долго не мог понять, куда пропадают вещи, пока однажды не застал животное на месте преступления. Он вышел во двор и увидел, как бобр сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился к воде, зажав их в зубах.

По словам поляка, зверь обернулся, зашипел на него и исчез в реке, словно «болотный демон». Он отметил, что животное вело себя агрессивно, как «разъяренная свинья».

Мужчина предположил, что одежда понадобилась бобру для строительства хатки.

Ранее другого бобра пришлось ловить словацким спасателям вместе с правоохранителями. Зверь забежал в ресторан в историческом центре города Нитра.