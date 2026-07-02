Хвостатые гости: почти четверть владельцев собак ходят с ними в заведения

«Нильсен»: 22% владельцев собак берут питомцев в кафе, а 30% — в путешествия

Почти четверть владельцев собак ходят с ними в кафе и рестораны, а 30% берут питомцев в путешествия. Об этом сообщил Центр изучения питания и благополучия животных, который провел исследование совместно с агентством «Нильсен».

Активнее всего заведения с собаками посещают москвичи, люди до 35 лет и владельцы небольших пород. С кошками в кафе ходят редко — всего 3%, но потенциально эта возможность интересует 10%. При этом 52% владельцев уверены, что в их городе нельзя прийти с питомцем в подобное заведение.

Среди гостей без животных 59% считают, что инфраструктура заведений не адаптирована. Основные опасения — шерсть и аллергия. Однако большинство невладельцев поддерживают соблюдение правил.

В туризме культура pet-friendly стала нормой: 71% владельцев собак и 65% владельцев кошек выбирают отель из-за возможности размещения с животным. Рынок сталкивается с дефицитом таких отелей.

«Собаки и кошки есть у половины россиян. Все больше людей воспринимают их как членов семьи. Неудивительно, что хозяева не хотят расставаться со своими любимцами», — отметила доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.

В ноябре прошлого года депутат Госдумы Нина Останина предложила запретить россиянам посещать кафе, рестораны и магазины со своими питомцами.