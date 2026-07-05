Подложил свинью. Москвич развелся с женой из-за мини-пига в кровати

Baza: москвич развелся с женой после ультиматума о домашнем мини-пиге

Житель Москвы решил развестись с женой после спора из-за домашнего мини-пига по кличке Хавронья, который вырос примерно до 50 килограммов и пришел спать в супружескую кровать. Историю рассказал телеграм-канал Baza .

Необычного питомца подарили паре друзья на годовщину свадьбы. Со временем мини-пиг сильно подрос, начал портить мебель в квартире, источать природные запахи и спать в супружеской кровати. Из-за этого между мужем и женой разгорались постоянные ссоры.

Женщина предложила отдать Хавронью на ферму или в зоопарк, но супруг категорически отказался расставаться с животным. Тогда москвичка поставила мужу условие и потребовала выбрать между ней и мини-пигом.

В споре победила Хавронья. Мужчина решил оставить ее и развестись с женой.

Ранее Россельхознадзор объявил предостережение владельцу ярославского антикафе «Я Мини-пиг» из-за многочисленных нарушений при содержании поросят.