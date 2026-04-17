Из-за окошка в бургерной: почему на дельфинарий в Сочи обрушился шквал критики

Сочинский дельфинарий с окошком в ресторан раскритиковали за маленький бассейн

Дельфинарий в Лазаревском стал объектом возмущения блогеров и зоозащитников. Они считают, что животные содержатся в недопустимых условиях. Администрация дельфинария сочла эти обвинения несправедливыми. Подробности — в материале 360.ru.

Почему блогеры забили тревогу

С критикой комплекса для китообразных выступила редактор бизнес-проектов, волонтер из Москвы Махаббат Сердалина. Она возмутилась после публикации видео, сделанного посетителем сочинской бургерной, из окна которой виден бассейн с дельфинами.

Сердалина заявила 360.ru, что бассейн для китообразных слишком маленький, и им не хватает места.

«У них происходят сбои в здоровье, в том числе ментальном, из-за невозможности активно перемещаться и регулировать свою температуру тела через движение», — отметила она.

Волонтер добавила, что направила обращение в природоохранную прокуратуру и написала пост в соцсетях.

По факту возможного нарушения законодательства начала проверку Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.