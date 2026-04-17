Из-за окошка в бургерной: почему на дельфинарий в Сочи обрушился шквал критики
Дельфинарий в Лазаревском стал объектом возмущения блогеров и зоозащитников. Они считают, что животные содержатся в недопустимых условиях. Администрация дельфинария сочла эти обвинения несправедливыми. Подробности — в материале 360.ru.
Почему блогеры забили тревогу
С критикой комплекса для китообразных выступила редактор бизнес-проектов, волонтер из Москвы Махаббат Сердалина. Она возмутилась после публикации видео, сделанного посетителем сочинской бургерной, из окна которой виден бассейн с дельфинами.
Сердалина заявила 360.ru, что бассейн для китообразных слишком маленький, и им не хватает места.
«У них происходят сбои в здоровье, в том числе ментальном, из-за невозможности активно перемещаться и регулировать свою температуру тела через движение», — отметила она.
Волонтер добавила, что направила обращение в природоохранную прокуратуру и написала пост в соцсетях.
По факту возможного нарушения законодательства начала проверку Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.
Что говорят в дельфинарии
Сотрудник дельфинария Екатерина в беседе с 360.ru назвала сообщения о плохих условиях содержания фейком. Она объяснила, что природоохранная прокуратура и Россельхознадзор ежегодно проверяют комплекс, причем последняя инспекция проводилась четыре месяца назад.
Специалисты регулярно измеряют приборами кубатуру воду и животных, которые там содержатся, чтобы определить, подходит ли бассейн для содержания дельфинов.
«Нарушений у нас никаких не зафиксировали, а люди, которые пришли и ничего в этом не понимают, но очень любят жаловаться, создают работникам много проблем и отнимают время», — подчеркнула собеседница 360.ru.
По ее словам, дельфинов кормят три раза в день, рацион состоит из 12-ти видов рыбы, которая проходит все санитарные и эпидемиологические проверки.
Какие условия содержания нужны для дельфинам
Ситуацию с лазаревским дельфинарием 360.ru также прокомментировала руководитель центра «Дельфа» в Сочи Татьяна Белей. Она подчеркнула, что проблема стоит гораздо шире и касается любых мест, где дельфины содержатся в неволе: необходимые условия очень сложно обеспечить.
«В этой системе любой дельфинарий вообще не соответствует даже базовым потребностям китообразных. Где бы они ни содержались — это жестокое обращение с ними», — считает Белей.
Она добавила, что в любых бассейнах животные находятся в состоянии скрытого стресса.
Руководитель «Дельфы» напомнила, что дельфины свободолюбивые и высокоразвитые существа, у которых свои традиции, обычаи и даже языки. Белей выразила мнение, что китообразным в принципе не место в неволе.