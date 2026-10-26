Историк Широкорад рассказал о разночтениях в истории гибели Карбышева

Военный историк Александр Широкорад в беседе с 360.ru обратил внимание на противоречия в описаниях обстоятельств гибели советского генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева в нацистском концлагере Маутхаузен. По мнению специалиста, отдельные детали распространенной версии смерти военачальника требуют дополнительного документального подтверждения.

«Скорее всего, это просто миф. По крайней мере, никаких документальных подтверждений не осталось. А потом, самое главное, подобной практики у них не было», — предположил историк.

Широкорад также усомнился в физической возможности быстрого превращения человека в ледяную статую при погодных условиях, характерных для района австрийского концлагеря Маутхаузен.

«Я практически на 99 процентов уверен, что не было поливания холодной водой. Вы не представляете чисто технически. Таких температур якутских, где минус 50-60 градусов, где вода, выплеснутая из кружки, замерзает, там нет. Там максимум зимой могло быть минус пять градусов. При минус пяти человека можно поливать водой, он может простудиться и умереть через три-пять дней, но замерзнуть мгновенно не мог. Просто технически невозможно», — заявил собеседник 360.ru.

Дмитрий Карбышев погиб в Маутхаузене в феврале 1945 года. Находившемуся в немецком плену генералу предлагали сотрудничество, в том числе участие в разработке оборонительных сооружений для Германии. Однако советский военачальник отказался. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Подробнее об обстоятельствах гибели генерала Карбышева и противоречиях в свидетельствах очевидцев — читайте в материале 360.ru.