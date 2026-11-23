РКН с начала 2026 года оштрафовал иноагентов на 14,8 млн рублей

Иноагентов в 2026 году оштрафовали на 14,8 миллиона рублей. Роскомнадзор составил 189 протоколов о нарушении законодательства. Об этом сообщили «Известия» .

Общее количество выявленных нарушений в январе–сентябре увеличилось на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Из 189 протоколов 73 составлены за отсутствие маркировки, это одна из самых распространенных причин штрафа.

Сумма, которой наказали иноагентов с начала года, достигла 14,8 миллиона рублей. Это на 72% больше год к году.

Всего в реестре иноагентов числятся 1304 человека и организации. С января в него добавили 179 участников, исключили 263.

Ранее из реестра иноагентов исключили историка Евгения Понасенкова. Последние годы он жил в Европе и приезжал в Москву.