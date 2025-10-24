Сегодня 04:15 Евгений Понасенков — историк из мемов. Куда пропал объявленный иноагентом Маэстро 0 0 0 Фото: Instagram****/evgenii_ponasenkov Знаменитости

Самопровозглашенный гений Евгений Понасенков* известен россиянам не столько как выдающийся историк, так и не окончивший МГУ, сколько как мем из YouTube. В 2022 году он обиделся на Минюст и сбежал за границу, но сохранил армию поклонников. Чем прославился и как живет Маэстро?

Евгений Понасенков*: биография, родители Родился 13 марта 1982 года в семье военного врача и инженера. Понасенков* называет себя потомком аристократов. Его предки по материнской линии владели домом в Санкт-Петербурге, дворцом и конным заводом в Крыму.

Пять лет он проучился на историческом факультете МГУ имени Ломоносова, но документ о высшем образовании так и не получил. Дело в том, что защита диплома совпала с концертом: Понасенков* выступал в качестве конферансье, вокалиста, чтеца стихов и просто не пришел в университет. Правда, сам он утверждал, что защита все-таки состоялась, просто «корочка» осталась в вузе.

Фото: Instagram****/evgenii_ponasenkov

Отношения Понасенкова* со студентами складывались не лучшим образом. Однокурсники считали его заносчивым, а он возмущался, что не получал должных, на его взгляд, почестей.

Это на Западе талантливыми выпускниками гордятся, их превозносят, потому что это слава, а значит и деньги для самой альма-матер. В России не так. Евгений Понасенков*

На последних курсах Понасенков* начал пробовать себя в роли журналиста и публициста. В разные годы он вел историческую рубрику в еженедельнике «Коммерсант-Власть», печатался в журнале «Миллионер», выпускал авторские программы на НТВ, телеканалах «Ваше общественное телевидение» и «Комсомольская правда». Историк также выпустил мемуары «Танго в одиночестве», снялся в нескольких фильмах и поставил спектакль. Книга «Первая научная история войны 1812 года» Понасенков* — личность незаурядная. В девять лет у него появилось необычное для этого возраста увлечение — эпохой Наполеона и Отечественной войной 1812 года. Мальчик стал проводить время в библиотеке музея-панорамы «Бородинская битва» за изучением специальной литературы и сборников документов.

Фото: Instagram****/evgenii_ponasenkov

Это хобби вылилось в научные труды: на последнем курсе в 2004 году он опубликовал монографию «Правда о войне 1812 года», в 2017 году издательство АСТ в серии «Скандалы истории» выпустило его книгу «Первая научная история войны 1812 года». Отношение специалистов к книге Понасенкова* разнилось. Одни хвалили его за комплексный подход к изучению войны. Других возмущало, что автор провозгласил свой труд открытием, обесценив работы ученых-предшественников. В 2018 году он получил премию «Почетный академик ВРАЛ» за вклад в лженауку. Тем не менее, книга стала бестселлером. «Правда о войне 1812 года» трижды переиздавалась, общий тираж достиг 34 тысяч экземпляров.

Одним из научных оппонентов Понасенкова* стал Олег Соколов. Он тоже утверждал, что Александр I развязал войну с Наполеоном.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

За это маэстро обвинял доцента в плагиате, так как якобы первым выдвинул такую гипотезу. Спор прекратился, когда ученого посадили в тюрьму за убийство и расчленение аспирантки в Санкт-Петербурге. Маэстро Понасенков*: мемы и ЧБД Землякам же он запомнился в совсем другом амплуа — как герой мемов. В 2013 году Понасенков* создал YouTube-канал, на котором публиковал записи телепрограмм со своим участием, размышлял о событиях в мире, выкладывал влоги из путешествий, прогулки по парку под песню Ride It музыканта Jay Sean. Аристократическая манера поведения Понасенкова*, уверенность в собственной гениальности и исключительности смешила зрителей. Из-за этого он получил прозвище Маэстро и стал героем десятков мемов, среди которых «Переиграл и уничтожил» и «Ты пойман за руку как дешевка». В продаже появился мерч с его портретами.

В мае 2021 года Понасенкова* пригласил в шоу «Вечерний Ургант», в октябре — «Что было дальше?». Нарезки из ЧБД облетели соцсети, выпуск сравнивали с интервью Дмитрия Киселева Юрию Дудю**. Комики пытались вставлять пошлые шуточки в рассказ гостя о Наполеоне и кривлялись, изображая животных. «Когда я в детстве ходил в зоопарк, там в огороженных от людей вольерах… Ну, иногда захожу снова в зоопарк», — говорил он. Понасенков* — гей? *** Личная жизнь Маэстро О личной жизни историка ничего не известно. Слухи о нетрадиционной ориентации*** возникли из-за того, что с 2006 году он печатался в журнале «Квир»***.

Фото: Instagram****/evgenii_ponasenkov

В любом случае, Понасенков* — видный мужчина в прямом смысле этого слова. Его рост около 190 сантиметров. Драка на Арбате в Москве В июне 2023 года Понасенков* вляпался в неприятную историю. В центре Москвы к историку и его другу, юристу Рамису Зарипову, подошел неизвестный мужчина.

«Пристал алкаш — пьяный, грязный, волосы до плеч. И не давал проходу, оскорблял. Никакой драки не было вообще. Я его не коснулся, он меня не коснулся», — рассказал историк. Зарипов толкнул незнакомца, не рассчитав силу, и тот умер от черепно-мозговой травмы. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. За что Понасенков* стал иноагентом В апреле 2022 года Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, самого Понасенкова*, в июне — его ООО «Первый научный»*. Все из-за 30 роликов, снятых в Италии, в которых утверждалось превосходство европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем, путем аллегорий, метафор и образов.

Фото: Instagram****/evgenii_ponasenkov

Кроме того, историк получал иностранное финансирование через издательство АСТ и давал в своих материалах ссылки на статьи других иноагентов. «Прежде всего, это абсолютно незаконно, ни копейки я ниоткуда не получал», — отреагировал публицист.

Он потребовал через суд обязать Минюст провести внеплановую документарную проверку убедиться в ошибке и исключит ее из реестра. Но обжаловать статус не смог. Где сейчас живет Понасенков* Потомок аристократов не смирился с этой пощечиной и по собственной воле отправился в изгнание. Теперь большую часть времени он проводит в Европе, иногда возвращаясь в московскую квартиру. Понасенков* зарабатывает рекламой в Telegram-канале, стримами в соцсетях и частными выступлениями из смеси стендапа, стихов, песен, монологов и лекций. За творческий вечер в Москве Маэстро берет 22 тысячи евро (более двух миллионов рублей), за границей — 30 тысяч евро (более 2,8 миллиона рублей). На гастроли он летает с ассистентом на местах повышенной комфортности и останавливается в пятизвездочных отелях. *Признан СМИ, выполняющим функции иностранного агента в России. **Физическое лицо, признанное иноагентом в России. ***ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России. ****Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.