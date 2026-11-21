Выступление певицы Кристины Орбакайте в Чикаго, запланированное на 18 декабря, не состоится из-за слабых продаж билетов. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Выступление планировали провести в зале Copernicus Center, рассчитанном на 1852 зрителя.

При этом в гастрольном расписании певицы остаются еще пять концертов — в Майами, Тампе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Организаторы выбрали площадки вместимостью от 730 до 1800 человек. Билеты стоят от 75 до 194 долларов.

По информации источника, на мероприятия удалось продать около 70–75% мест. Общую выручку от декабрьского тура канал оценивает примерно в 511 тысяч долларов, или 42 миллиона рублей. Из этой суммы предстоит оплатить услуги билетных агрегаторов и организаторов.

Ранее комика Максима Галкина* уличили в привлечении массовки на концертах в США.

*Признан иноагентом в России.