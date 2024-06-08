Стало известно, сколько нужно средств для индексации пенсий работающих пенсионеров

Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей

Фото: РИА «Новости»

На индексацию пенсий для работающих пенсионеров с 2025 года нужно будет минимум 100 миллиардов рублей. Такое заявление в рамках Петербургского международного экономического форума сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщил ТАСС.

При этом точную сумму, по словам Голиковой, нужно будет уточнить с учетом уровня индексации. Его обновят в феврале.

«Уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем, но 100 миллиардов — это минимум», — сказала вице-премьер.

Сегодня в России порядка 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Соцфонд обладает достаточным количеством средств, чтобы обеспечить индексацию выплат.

Президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что уже с 2025 года в стране возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Ее остановили в 2016 году.

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