«Хамский выпад». Андреасяна сравнили с Моськой из басни Крылова после критики Тарковского

Режиссер Сарик Андреасян, устроивший скандал в московском киноколледже , напоминает маленькую собаку Моську из басни Ивана Крылова. Об этом в беседе с 360.ru сказал народный артист России, депутат Государственной Думы Николай Бурляев.

Андреасян поссорился со студентами, когда они упомянули Андрея Тарковского — автора культовых кинокартин «Зеркало», «Сталкер» и «Солярис». Андреасян разозлился, заявил, что ненавидит Тарковского, и вышел из аудитории.

«Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство Моськи, лающей на слона, до уровня которого этот „режиссер“ никогда не дорастет, пока он занимается доходным промыслом рыночного кино, понижающим духовный уровень народа», — сказал Бурляев.

Комментируя скандал, Андреасян заявил, что киношколы, подобные той, где он был, выпускают людей, которые «ненавидят свою страну». По словам режиссера, нельзя ожидать, что Россия сможет стать передовой страной в индустрии развлечений из-за того, что «ученикам засоряют мозг», а их мышление в результате становится «унылым и однобоким». Однако после Андреасян извинился перед студентами.