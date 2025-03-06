«Тарковский в помощь, ребята!» Андреасян жестко высказался о скандале в киноколледже

Кинорежиссер Сарик Андреасян прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг него после критики советского режиссера Андрея Тарковского во время выступления в Сосковском киноколледже. Свой комментарий режиссер разместил в Telegram-канале .

Андреасян рассказал, что приехать в киношколу его попросил друг, сын которого учится в этом учебном заведении. При этом, по его словам, он не знал «к какой аудитории» идет.

«Я считаю, что именно из-за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из-за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров. Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом», — посетовал он, намекнув, вероятно, на то, что нужно больше уделять коммерческому кинематографу, а не авторскому.

В своем обращении режиссер высказал мнение, что такие киношколы выпускают «либералов, которые ненавидят свою страну», и провоцируют мыслящих не так, как они.

По словам Андреасяна, нельзя ожидать, что Россия сможет стать передовой страной в индустрии развлечений из-за того, что «ученикам засоряют мозг», а их мышление в результате становится «унылым и однобоким». В связи с этим он выразил мнение, что во всех киновузах страны необходимо провести реформу.

Кроме этого, режиссер посоветовал учиться у тех, кто приходит на встречи со студентами, а не критиковать их. Он выразил уверенность, что, когда те ученики, которые критиковали его позицию, начнут работу в «настоящем мире кино», они поймут значение его слов.

«Моя ошибка лишь в том, что я поверил, что можно честно вести разговор с теми, кто на это не готов. Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее», — подытожил Андреасян, пожелав всем хорошего воспитания, а себе лучше справляться с гневом.