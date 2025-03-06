Режиссер Сарик Андреасян извинился перед студентами Московской киношколы

Режиссер Сарик Андреасян, в жесткой форме раскритиковавший Андрея Тарковского и его авторское кино и грубо пообщавшийся со студентами Московского киноколледжа № 40, пытался замять конфликт и извинился перед учащимися. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

«Ребят, Сарик Андреасян извинился и попросил не выкладывать видео в интернет. Искренне попросил», — написал в общий чат один из студентов учебного заведения.

На эту просьбу ученики ответили сообщениями с насмешками.

Семья одного из учащихся, который посетил скандальную встречу, в беседе с «Осторожно, Москва» заявила, что одобряет извинения режиссера, но они они не освобождают его от ответственности за ситуацию. По мнению родителей, ему, как взрослому человеку, следовало следить за речью и выбирать более спокойные выражения для высказывания своей мысли.

«Сарик пришел не просто в молодежную компанию, он пришел в профильный киноколледж, к своим будущим коллегам. На что рассчитывал, когда стал критиковать великие имена? Там студенты изучают историю кино перед поступлением, конкурс и отбор сложнейший. Перед ним сидели умные, знающие и думающие студенты», — сказали они.

Накануне Сарик Андреасян сорвал лекцию в Московском киноколледже № 40. Виной скандала стали вопросы студентов, касающиеся Андрея Тарковского и авторского кино. Кинорежиссер заявил, что ненавидит режиссера и назвал его работы «деградирующим кинематографом». Андреасян возмутился, что студенты не смотрели его фильмы, обвинил их в неуважении и покинул аудиторию.

После этого режиссер рассказал, что приехать в киношколу его попросил друг, сын которого учится в этом учебном заведении. При этом, по его словам, он не знал, «к какой аудитории» идет. В своем обращении Андреасян высказал мнение, что такие киношколы выпускают «либералов, которые ненавидят свою страну» и провоцируют мыслящих не так, как они.