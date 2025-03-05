«Это очень низко». Сарик Андреасян обругал Тарковского и устроил скандал в киношколе

Кинорежиссер Сарик Андреасян сорвал лекцию в Сосковском киноколледже. Виной скандала стали вопросы, касающиеся Андрея Тарковского и авторского кино, от студентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Андреасян поссорился со студентами из-за фильмов, снятых не ради денег. Он сказал, что ему не нравится такое кино, и разозлился, когда студенты упомянули Андрея Тарковского, автора культовых кинокартин «Зеркало», «Сталкер» и «Солярис».

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это», — заявил Андреасян.

Андреасян возмущался, что студенты не смотрели его фильмы. Он подчеркнул, что важно уважать тех, с кем разговариваешь, и вышел из аудитории.

Представители колледжа подтвердили, что встреча студентов с режиссером действительно была. По словам исполняющего обязанности директора Даниила Саксонова, произошел «небольшой инцидент». Мероприятие не было публичным, и со студентами уже провели беседу.

Один из учащихся Московской международной киношколы на условиях анонимности рассказал Telegram-каналу «Осторожно, Москва» о лекции с режиссером.

«Я считаю, что это очень несправедливо — приходить к нам в колледж и рассказывать о том, какие мы плохие студенты, о том, что мы ничего не добьемся, хотя это неправда», — сказал он.

По словам молодого человека, он и его однокурсники — будущее российского кинематографа, потому что их учат создавать настоящее искусство и авторское кино, которое будет приносить доход.

По его мнению, создавать контент, который не отражает индивидуальность автора и предназначен для широкой аудитории, — это крайне несерьёзно.

«Он не имеет права нам говорить, что мы малолетние маргиналы, это очень низко с его стороны», — добавил он.

Ранее Андреасян назвал актера Данилу Козловского неприятным человеком. Андреасян рассказал, что пытался отправить Козловскому сценарий, но актер ответил грубо.