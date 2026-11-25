Вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) Даниил Бисслингер выступил на VII Форуме СМИ России и Китая в Москве. Он представил предложения по совместной верификации контента, укреплению информационного доверия и развитию технологического сотрудничества редакций.

Как отметил спикер, распространение искусственного интеллекта сделало производство информации очень быстрым и почти бесплатным. Борьба с дезинформацией стала одним из основных направлений внешней политики.

По словам Бисслингера, ежедневная генерация миллиардов изображений видео дает схожий эффект. Достоверная информация обесценивается и теряется в потоке имитаций. Людям все сложнее понять, чему можно доверять.

Международные эксперты рассматривают дезинформацию как одну из главных угроз человечества. Даниил Бисслингер сравнил противодействие фейкам с попыткой «сачком ловить комаров, находясь внутри турбины реактивного самолета».

«В условиях глобальной инфляции правды, когда отличить достоверные сведения от фейков становится все труднее, обществу нужны точки опоры — источники, которым можно доверять. Государственные информационные агентства могут взять на себя эту роль, если дополнить их инструментарий современными средствами верификации и проверки фактов», — заявил Даниил Бисслингер.

Вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу предложил развивать российско-китайское партнерство на базе GFCN. Среди основных шагов — прямой канал верификации между редакциями, общие базы фейков и достоверных данных, тестирование системы выявления дипфейков «Зефир», а также объединение опыта российских экспертов с китайскими наработками в области нейросетевых технологий.